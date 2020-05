Appello di Barbara, la proprietaria. Aiutate a trovare la cagnolina

Scappata in zona Foce (via Cecchi) stamattina alle 11,30, avvistata in piazza Palermo nell’ora successiva. Potrebbe essere arrivata ovunque a quest’ora. <Se doveste vederla questo è il mio numero 3478065136 – dice la proprietaria -. Si chiama Bell, pesa circa 20 chili, ha 10 anni, ed è molto impaurita e difficilmente si fa avvicinare ma al cibo non resiste>.

