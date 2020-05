Conte e Toti puntano a riaprire i negozi in anticipo rispetto al previsto

Il Presidente del consiglio pensa al 18 maggio, quello della Regione all’11, se possibile in accordo col Governo <ma potremmo comunque individuare qualche situazione>. Si parla di negozi non alimentari, parrucchieri, estetisti e pubblici esercizi – I DATI DELLA GIORNATA

Domani, all’incontro tra Stato e Regioni, Giovanni Toti chiederà la modifica del decreto nazionale che attualmente impedisce agli enti di fare salti in avanti rispetto alle decisioni statali. Se la otterrà, emetterà l’ordinanza di apertura già lunedì della settimana prossima.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte (che però punta al 18 maggio) ha detto che <Dal governo non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo>.

<Se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori> ha aggiunto, concludendo <siamo nelle condizioni di un piano che ci consenta di tenere sotto controllo la curva del contagio anche a livello territorialmente molto circoscritto>.

Intanto, oggi, in Liguria, i contagi sono stati 76 (in totale 8.551 dall’inizio dell’epidemia) mentre i morti sono stati 11 (1243 dall’inizio dell’epidemia)

Aumentano, invece, i guariti non più positivi che sono 2218 (150 più di ieri).

In Lombardia, oggi, sono stati 764 nuovi positivi (il 52,9% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite, l’incremento è di 165 casi in Piemonte, di 104 in Emilia Romagna, di 77 in Veneto, di 26 in Toscana, di 76 in Liguria e di 81 nel Lazio. In Campania, invece, i nuovi casi sono solo 9. Il dato settimanale dei contagi in Liguria è sopra la media, come in Piemonte e in Lombardia, dove oggi si concentrano 222 dei 369 morti.

DECESSI DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 06 MAGGIO 2020 (dalle 14 del 5 maggio alle 14 del 6 maggio) in Liguria.

ASL 1: nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di una donna di anni 80 ricoverata all’ospedale di Sanremo e residente nella provincia di Imperia

ASL 2: 1 decesso, donna di 95 anni della Provincia di Savona

ASL 3 (Villa Scassi): nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

ASL 4: segnala il decesso di una donna di anni 99, deceduta il 6 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Cogorno

ASL 5: nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

GALLIERA: segnala il decesso di una donna, di Genova, 89 anni, decesso avvenuto il 6 maggio, presso Malattie Infettive

POLICLINICO SAN MARTINO: nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di un uomo di 80 anni, nato a Davagna e residente a Genova presso il Maragliano

