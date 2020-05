Fase 2: assembramenti sui gradini del Ducale, operai senza mascherina, folla al Righi – LE FOTO

Oggi, terzo giorno di Fase 2, sul Righi non c’era un posteggio libero e non tutti i presenti portavano la mascherina. Sulle scale di Palazzo Ducale c’erano persone a chiacchierare o a prendere il sole, anche molto vicine. In Darsena, dove c’è un cantiere stradale, gli operai erano senza mascherina. Ecco alcune delle immagini che ci hanno inviato i nostri lettori.

Ci segnalano anche assembramenti fuori da un locale di Carignano in occasione dell’aperitivo da asporto. Le persone stanno stazionando in strada e chiacchierando tra loro dopo averlo ritirato.

