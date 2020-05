Positiva Covid, scappata ieri da psichiatria. Rintracciata oggi a metà giornata in via Turati

Una ragazza di 21 anni positiva al Coronavirus era fuggita ieri dal reparto di Psichiatria del San Martino. La giovane è andata in giro fino a pochi minuti fa (verso le 13 del 5 maggio), quando l’hanno trovata i poliziotti delle Volanti

I poliziotti si avvicinano alla ragazza seduta vicino all’ingresso della metro di via Turati

I militi dell’ambulanza Covid della Croce Bianca Genovese si avvicinano alla ragazza

Polizia di Stato e Polizia locale presidiano il luogo perché nessuno si avvicini mentre l’ambulanza si allontana

La Polizia locale sorveglia che nessuno, scendendo dal bus, vada in area infetta

È la seconda fuga dalla Psichiatria del San Martino in due giorni. Ieri un uomo era scappato ed era stato recuperato sempre dalla polizia a casa della madre, di cui aveva sfasciato la porta.

La ragazza scappata ieri è stata presa in carico da un’ambulanza Covid inviata dal 118 e riportata in ospedale. Sul posto la polizia locale ad assicurarsi che nessuno si sedesse nello stesso luogo dove è stata trovata la giovane. In seguito sono arrivati gli operatori Amiu per la sanificazione.

Amiu sanifica il posto dove è stata seduta la ragazza

