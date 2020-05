33enne accoltellato a Borgoratti ancora in prognosi riservata

È ricoverato al San Martino. Con una Tac i sanitari valuteranno lo stato della lacerazione epatica

Il 33enne accoltellato a Borgoratti nel fine settimana: è ricoverato al San Martino e la situazione è stazionaria. <Il paziente, ricoverato presso il Trauma Center diretto dal dottor Luca Berardi – dicono all’ospedale -, sarà sottoposto ad una tac di controllo addominale nella giornata di domani, per valutare nuovamente lo stato della lacerazione epatica derivante da una delle coltellate ricevute. La situazione toracica invece comporterà la presenza del tubo di drenaggio ancora per qualche giorno. La prognosi resta riservata>.

L’uomo che lo ha ferito nel corso di una lite condominiale è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia.

