Tenta di entrare in appartamento sgomberato a Begato, gli abitanti lo denunciano

Sono subito intervenuti i Carabinieri che lo hanno segnalato all’autorità giudiziaria anche per le minacce al cittadino che lo aveva segnalato dopo aver cercato di impedirgli di entrare nella casa

I Carabinieri della stazione di Begato, al termine di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato ed invasione di terreni ed edifici un 29enne genovese, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. È successo in via Cechov dover recentemente polizia locale, polizia e gli stessi carabinieri hanno liberato tutti gli alloggi occupati. Il giovane, dopo aver divelto una piastra in metallo posizionata in precedenza allo scopo di impedire l’occupazione abusiva di un alloggio dell’A.R.T.E., ci è entrato prendendo possesso dell’immobile. Ma un abitante della zona ha chiamato i carabinieri. Il 29enne, oltre che sanzionato per la violazione delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia Covid-19, è stato anche denunciato per il reato di minaccia aggravata a seguito delle minacce di morte rivolte al residente che aveva richiesto l’intervento dei militari dell’Arma.

