25 Aprile, Davagna risparmia sulle corone. Malatesta contro il Sindaco

Il capogruppo minoranza “Davagna di tutti”: <Deposta soltanto quella all’ingresso del Municipio, dimenticate le cinque targhe commemorative>

“Ho appreso stamattina con sorpresa e un po’ di sconcerto – dice Gianpaolo Malatesta – che il sindaco del Comune di Davagna Ivano Chiappe insieme alla Giunta abbiano deciso di non deporre le corone nelle cinque targhe commemorative del 25 Aprile, limitandosi ad una sola all’ingresso del Municipio. Questo è un fatto grave e pericoloso, perché la storia di quei monti, parla chiaro. Narra di vite spezzate in favore della libertà. La stessa che viene sfregiata da dimenticanze volute e preoccupanti”.

“Ringrazio Ancr (Associazione nazionale combattenti e reduci) e Anpi che hanno sopperito di loro iniziativa deponendo una corona presso la targa a Meco”.

Una targa in località Marsiglia, in memoria delle donne staffetta partigiane, è stata deposta dal gruppo consiliare di minoranza “Davagna di tutti” a seguito della decisione del Sindaco e della Giunta di non deporre nessuna corona tranne che dentro il municipio.

Nella foto, da sinistra a destra, il vice sindaco Elmo Poggi, il sindaco Ivano Chiappe e il capogruppo di maggioranza del comune di Davagna Bruno Costa.

