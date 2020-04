25 Aprile in tempo di Covid, streaming al Carlo Felice

Deposizione di corone in via XX Settembre in formato Coronavirus e, quindi, l’evento al teatro lirico. Dopo la lettura delle lettere dei condannati a morte della Resistenza da parte di Pino Petruzzelli, sarà eseguito il “Canto degli Italiani” (conosciuto ai più come “Inno d’Italia” o “Inno di Mameli”). Il Quintetto d’Archi del Carlo Felice eseguirà musiche che varieranno da “Oblivion” di Piazzolla ai canti partigiani. Il concerto sarà trasmesso in streaming sulle pagine Facebook della Regione e del Comune.

