Ventiquattrenne morto in casa dopo 5 giorni di febbre alta

È successo in via Bertora. Per ora sconosciute le cause del decesso. Sul posto, oltre al 118, sta arrivando anche la Polizia di Stato

Aveva solo 24 anni il ragazzo morto in casa dopo 5 giorni di febbre alta. È successo stamattina in una traversa di via Assarotti. Non si può escludere che a causare il decesso sia stato il Coronavirus, per questo, al momento, tutte le persone che stanno intervenendo (i soccorritori, il cui intervento è stato, purtroppo, inutile e la Polizia di Stato) sono in “assetto Covid”: mascherina, occhiali, sovra scarpe e tunica o tuta di copertura degli abiti.



Articolo in aggiornamento

