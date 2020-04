Nuova barella di biocontenimento Per la pubblica assistenza Molassana

La “Croce” la userà sull’ambulanza riadatta per trasporti Covid che è stata dotata di un impianto anti batterico che elimina il 99% di virus e batteri

È stata consegnata stamani da Banca Passadore e Cressi Sub alla pubblica assistenza di Molassana la barella di biocontenimento per pazienti Covid. L’ambulanza riadattata a trasporto speciale, in uso esclusivo al San Martino, è stata adeguata per permettere l’inserimento della speciale barella. Il veicolo era già stato stato attrezzato con un avanzato impianto antibatterico in grado di eliminare il 99% di virus e batteri presenti nell’ambiente.

