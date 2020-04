Il sedicenne Diego Costi inventa il gelato per malati di Crohn e diventa Alfiere della Repubblica

Lo studente del liceo linguistico Deledda ha ricevuto l’attestato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la creazione del gelato adatto a chi è affetto, come lo stesso Diego, dal morbo di Crohn

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 25 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali. Sono giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese.

Diego, che ha da poco compiuto 16 anni (ma ha inventato il suo gelato quando ne aveva 15) è il rappresentante genovese di questa gioventù che si distingue.

La motivazione ufficiale

Per aver inventato un gelato che, grazie ai suoi ingredienti e alle sue caratteristiche, può essere mangiato da chi è affetto dal morbo di Crohn.

Nel mese di luglio, durante uno stage presso una gelateria (all’interno di un progetto scolastico), la patologia costringe Diego al ricovero e a un’operazione. Uscito dall’ospedale Gaslini, decide di mettersi al lavoro con l’obiettivo di ideare e realizzare un gelato per chi soffre del morbo di Crohn. Il professor Paolo Gandullia, il gastroenterologo che lo ha operato, ha sostenuto Diego nel progetto: “è stato dimostrato – sono sue parole – che un approccio dietetico selettivo e mirato può essere efficace nell’indurre e nel mantenere la remissione in pazienti con morbo di Crohn. Il gelato presentato di recente da Diego Costi contiene alcuni di questi alimenti selezionati”. Diego è stato aiutato anche dal papà, dal preside del Deledda International Alberto Damiano, dal maestro gelatiere della Cremeria delle Erbe Mario Rivaro. Il nuovo gelato è stato presentato ufficialmente al Salone Orientamenti a Genova e ora il proposito di Diego è diffondere la ricetta in modo che i malati possano farlo a casa con la gelatiera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...