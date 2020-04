Covid: 32 morti, 1022 dall’inizio dell’epidemia. Meno decessi negli ospedali, ma il numero totale non cala

Le liste dei decessi di aziende sanitarie e Asl continuano a vedere la diminuzione dei morti in ospedale, ma il numero totale dei deceduti in Liguria non scende, segno che sono aumentare le morti riconosciute Covid in casa o nelle Rsa

Come si era capito ieri, quando, diminuito il numero dei tamponi il numero degli infetti era calato proporzionalmente, non c’è relazione diretta tra numero dei positivi individuati giornalmente e andamento dell’epidemia. Semplicemente, più tamponi si fanno e più positivi si trovano e se tamponi se ne fanno pochi gli infetti risultano pochi, né più né meno. E la Liguria resta una delle regioni con meno tamponi per numero degli abitanti

Fonte: ministero della Salute

I morti sono sempre tantissimi e non accennano a diminuire, il numero quotidiano di casi acclarati varia in maniera direttamente proporzionale al numero di tamponi fatti. La prova del 9 viene dall’andamento settimanale dei tamponi.

Giorno Tamponi Positivi 22 aprile 1804 154 21 aprile 1179 95 20 aprile 1456 141 19 aprile 2229 227 Fonti: ministero della Salute – Alisa

I casi totali sono ora 6.918. Il numero dei decessi ha ampiamente sfondato la “soglia psicologica” dei mille. I morti, ad oggi, sono 1.022, 32 nelle ultime 24 ore. Calano i morti in ospedale, quindi è chiaro che vengono riconosciuti più morti Covid in casa e nelle Rsa. Questo non significa che ce ne siano più di prima ma, semplicemente, che vengono effettuati i tamponi post mortem e che i casi vengono catalogati.

13 decessi negli ospedali della Liguria dalle 14 di ieri alle 14 di oggi

Per la prima volta dallo sbarco dell’epidemia, al Villa Scassi non si sono registrati decessi.

Decessi

San Martino

una paziente nata e residente a Genova di 91 anni, presso l’Hospice; un paziente nato in provincia di Crotone e residente a Genova di 76 anni, presso il reparto di Malattie Infettive.

Galliera

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 4 decessi:

Donna, 91 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 13.56 del 21

aprile, ricoverata presso Pronto Soccorso, con comorbidità.

Uomo, 82 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 15.30 del 21 aprile,

ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbidità.

Uomo, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 02.25 del 22 aprile,

ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Donna, 95 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 05.30 del 22

aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Asl 1 Imperia

Un uomo di 85 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

Asl 2 Savona

La Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2 segnala 2 decessi:

· uomo di 73 anni della Provincia di Savona

· uomo di 88 anni della Provincia di Savona

Asl 5 La Spezia

un uomo di anni 84, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Arcola (SP) e deceduto il 22/04/2020; una donna di anni 72, ricoverata in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana) residente nel comune di Sarzana (SP) e deceduta il 22/04/2020; un uomo di anni 90, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 22/04/2020; un uomo di anni 84, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Brugnato (SP) e deceduto il 22/04/2020

