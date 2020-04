Aster: “Attenzione alle truffe, nessuno di noi vi busserà alla porta”

<Diffidate di chiunque chieda di accedere alle vostre abitazioni. A.S.Ter non necessita di operare all’interno delle singole unitàimmobiliari>

<In questo periodo di necessario isolamento, ci sono state segnalate anomale richieste di accesso a private abitazioni da parte di falsi operatori A.S.Ter – dicono all’azienda -. La nostra Società, partecipata al 100% dal Comune di Genova, è in effetti operativa anche in questo periodo di emergenza per gli interventi indispensabili di manutenzione delle strade, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione, dei rivi e delle aree verdi, ma effettua le dovute lavorazioni prevalentemente in aree pubbliche esterne. Qualora, in casi del tutto eccezionali e solo per comprovate esigenze tecniche, dovesse verificarsi la necessita’ di accedere ad aree condominiali e/o a singole unita’ immobiliari, l’azienda procederà come di consueto previo accordo con i relativi Amministratori dei condominii interessati. A tal proposito, si invitano i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali casi di interventi sospetti alle forze dell’ordine>.

