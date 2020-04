Ventisettenne con 6 dosi di crack arrestata dai carabinieri in via Berghini

Sul telefono che i militari dell’arma hanno requisito le prove del commercio di droga

La scorsa nottata, i carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Martino, nell’ambito di un normale servizio finalizzato alla repressione all’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre transitavano da via Berghini, hanno fermato per un controllo S.R. genovese di 27 anni, gravata da pregiudizi di polizia, tra cui reati specifici alla Legge sugli stupefacenti, che è stata sottoposta a perquisizione personale. Sono stati rinvenuti 2 grammi circa di “crack” suddivisi in 6 dosi. Da immediati accertamenti, anche attraverso l’esame del telefono cellulare in uso alla 27 enne, è emerso come la citata sostanza, fosse detenuta ai fini di spaccio. La donna, è stata arrestata per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Droga sequestrata. In attesa del processo con rito direttissimo è stata momentaneamente accompagnata presso la propria abitazione.

