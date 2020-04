Al momento ci sono 4 chilometri di coda

Alle ore 11:45 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia, temporaneamente chiuso in precedenza per un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 37,2, all’interno della galleria Faraggiana.

Attualmente sul luogo dell’evento si registrano 4 km di coda.

In copertina: foto d’archivio

