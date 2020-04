Paverano, 45 morti e 11 reparti Covid su 20. Esposto ai carabinieri

Nell’istituto di via Cellini sono ricoverati circa 600 tra anziani e disabili. Infettato un gran numero di lavoratori: medici, infermieri, oss e anche i cuochi

Sono stati i sindacati a presentare l’esposto ai carabinieri del comando provinciale. Nella caserma di San Giuliano è arrivato un documento che parla della <mancata predisposizione di percorsi separati tra gli operatori sanitari dei reparti Covid e quelli puliti> e punta il dito contro la carenza di dispositivi di protezione individuale: mascherine camici o tute usa e getta e tutti gli altri dispositivi di protezione individuale per i lavoratori a diretto contatto col pericolo di contagio.

Più della metà dei reparti (11 su 20) sono stati blindati e dichiarati “reparti Covid”, cioè dove ci sono persone che si sono ammalate e per questo sono in isolamento. Contagiato l’80% dei pazienti.

Inevitabile che si infettasse anche il personale. Non solo medici, infermieri e oss, ma anche i cuochi.

