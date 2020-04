La spesa complessiva inviata a Inps relativa al primo periodo di cassa è di oltre due milioni (2.104.089,20 euro)

<Sono quasi 260mila (259.745) le ore di cassa integrazione straordinaria per l’emergenza coronavirus già richieste all’Inps per 2000 aziende liguri. A queste si aggiungeranno entro oggi le richieste per altre 1400 aziend>. Sono i dati resi noti ieri dall’assessore al lavoro di Regione Liguria Gianni Berrino.che risultano dal flusso di trasferimenti da Regione a Inps.

