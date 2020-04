Nuovo forte terremoto in zona Piacenza, percepito anche a Genova

Aggiornamento: il dato definitivo della rilevazione è di 4.2 gradi di magnitudo, con epicentro a 6 a sud est da Cerignale, in provincia di Piacenza, molto vicino al confine con la Liguria.

Nuovo terremoto di magnitudo valutata provvisoriamente di magnitudo tra 3.9 e 4.4 alle 11:42 con epicentro nella provincia di Piacenza. Ne dà notizia Ingv, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

È stato percepito, in diverse zone di Genova, ma anche in un’ampia zona della Lombardia e nell’area di Massa, in Toscana.

La notizia della scossa di ieri sera, avvenuta a una ventina di chilometri in linea d’aria, a Ferriere

