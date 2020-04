Disperato appello di Anna: “Chi ha preso il bassotto Ulisse?”

L’animale, che è anziano, è scappato dalla finestra a Pegli. Sarebbe stato raccolto di una donna che forse lo ha soccorso e non sa che non è un cane abbandonato, ma solo smarrito

<Oggi è Pasqua auguri a tutti di cuore vi chiedo un favore venerdì alle 11 a Pegli ho perso il mio bassotto anziano – dice Anna, la proprietaria – è uscito dalla porta finestra e me ne sono accorta subito, ma è scomparso. Lo hanno visto in braccio ad una signora, con una pettorina blu, all’altezza di via Pegli 65, davanti a Castelluccio. Chiedo a chi sta in zona di chiedere a tutti i residenti del proprio palazzo se hanno visto o trovato Ulisse>.

Anna promette una ricompensa a chi la aiuterà a trovare il suo bassotto, <So che in questo momento ci sono cose molto più importanti, ma vi chiedo aiuto – dice -. Per me Ulisse è il mio compagno di vita. Stavamo sempre insieme>.

Il numero di telefono di Anna è 328.2281921

