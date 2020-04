Prendono il sole sulle scale di via Digione, denunciate per il decreto Covid

Avevano ammesso davanti ai poliziotti del Commissariato Pre’, poi hanno avuto l’alzata d’ingegno di scrivere nella dichiarazione di non conoscersi e che una aveva avuto un malore e l’altra l’aveva soccorsa

È successo ieri, alle 15:30, in via Digione. Alcuni cittadini, ieri pomeriggio, hanno segnalato ai poliziotti del Commissariato Pre’ due giovani intente a prendere il sole sulla scalinata che collega via Digione a via Bologna. Le ragazze, entrambe genovesi e 19enni, hanno dapprima dichiarato di essere amiche e di essersi concesse un po’ di tempo per stare insieme, poi hanno scritto sull’autocertificazione che una delle due aveva avuto un malore e l’altra, pur non conoscendola, l’aveva soccorsa. La sanzione amministrativa è scattata comunque, visto che le ragazze non si erano nemmeno premurate di nascondere i due teli da mare stesi sulle scale.

