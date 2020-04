Nel rogo sono state coinvolte anche due bombole di GPL che fortunatamente non sono esplose

La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Costa di Sestri Ponente per l’incendio di tre container contenenti materiale vario. Lunghe le operazioni di spegnimento anche a causa della notevole quantità e tipologia del materiale coinvolto.

Non si lamentano feriti e le cause sono in via di accertamento.

