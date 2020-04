I carabinieri distribuiscono la pensione agli anziani che non ce la fanno a ritirarla

Il servizio, frutto di una convenzione con Poste Italiane, è riservato agli ultra 75enni che ne fanno richiesta. La prima a beneficiarne è stata una 78enne

Sabato mattina, a Lavagna, i Carabinieri della locale Stazione hanno inaugurato il servizio di ritiro e consegna a domicilio della pensione in favore degli anziani, attivato pochi giorni fa dall’Arma dei Carabinieri che ha stipulato una convenzione “ad hoc” con Poste Italiane.

La prima richiesta è arrivata da una signora di 78 anni, residente nella frazione di Santa Giulia, la quale giovedì mattina, dopo aver appreso del nuovo servizio, ha contattato il locale presidio dell’Arma per chiedere come potervi accedere.

E’ stato così che nella mattinata di venerdì il Comandante della Stazione Carabinieri di Lavagna si è recato personalmente presso l’abitazione dell’anziana donna per formalizzare la delega al ritiro del denaro. La signora doveva ritirare due mensilità, sia quella del mese di aprile, che quella del mese di marzo, ancora giacente presso l’ufficio postale di Lavagna Centro. Infatti, proprio a causa del timore del contagio, nonché a causa della limitazione degli spostamenti imposta dai provvedimenti di legge, la donna non era ancora riuscita a recarsi in Posta per ritirare personalmente la sua pensione.

Sicuramente una condizione di disagio, a cui il nuovo servizio offerto dai Carabinieri ha trovato una comoda soluzione. La convenzione, è stata, come si suole dire, “provvidenziale”.

Immediatamente dopo il ritiro presso l’ufficio postale, i militari sono ritornati presso l’abitazione della richiedente, consegnandole il denaro contante.

Questo servizio ha lo scopo di sostenere una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile, sia sotto il profilo della salute, che dal punto di vista della sicurezza, atteso il fatto che spesso gli anziani sono vittime predilette di truffe, raggiri e furti messi in atto da malintenzionati che intendono approfittare di questa generale condizioni di crisi.

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto a persone ultra 75enni, non titolari di libretto di risparmio o di carta dedicata per il ritiro della pensione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...