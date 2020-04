Polizia di frontiera: mille visti in 4 giorni per gli equipaggi delle navi – VIDEO

I naviganti ne avevano bisogno per poter rimpatriale. I poliziotti hanno dovuto lavorare giorno e notte per accelerare le pratiche

Anche la Polizia di Frontiera genovese è in corsa per contrastare l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il mondo intero.

In solo quattro giorni i poliziotti, lavorando giorno e notte, sono riusciti a rilasciare circa mille visti con i quali potranno rimpatriare i membri degli equipaggi delle navi da crociera approdate in questi giorni presso i porti liguri, evitando così ulteriori contagi pericolosi a bordo delle imbarcazioni e il conseguente sovraccarico del sistema sanitario ligure già sofferente.

<Quest’attività si aggiunge alle centinaia di controlli che quotidianamente vengono svolti in porto ed in aeroporto per accertare l’osservanza dei decreti “anticontagio” e dimostrano l’efficacia di un impegno congiunto tra istituzioni e cittadinanza per il contrasto della pandemia> dicono in Questura.

