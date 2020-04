Ponte sul Magra crollato, Anas ad agosto scriveva: “Non presenta criticità”

Il video dall’elicottero dei vigili del fuoco mostra il viadotto “inginocchiato”: tutte le campate sono cadute.

Legambiente: <Non servono nuove infrastrutture, ma la messa in sicurezza di quelle che ci sono, a partire dai viadotti>

Così l’Anas, del gruppo Fs Italiane, ha risposto al Comune di Aulla (Provincia di Massa, al confine con quella della Spezia) nell’agosto scorso, quando numerosi cittadini avevano segnalato le crepe sul ponte che si vedono a tutt’oggi da Google Maps. Nel novembre scorso ci fu un peggioramento, ma la risposta fu sempre la stessa: il ponte <non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua staticità>. E invece stamattina il ponte è venuto già, con due mezzi pesanti. Il ponte era usato anche come passaggio pedonale. Facile immaginare cosa sarebbe successo se ci fossero stati il traffico e la frequentazione normali, prima del decreto Covid.

<Per la ripartenza del Paese non servono nuove autostrade o pedemontane, ma un piano per la messa in sicurezza del territorio e delle sue infrastrutture a partire dalla rete nazionale dei viadotti> dicono a Legambiente.

<Dopo il Ponte Morandi di Genova, crolla l’ennesimo ponte in Italia e questa volta in piena emergenza coronavirus. Le immagini del crollo del Ponte ad Albiano Magra sono davvero impressionanti e mostrano ancora una volta un’Italia fragile anche dal punto di vista infrastrutturale. In quest’ultima settimana si sta parlando molto e giustamente dell’exit strategy dall’emergenza coronavirus che il Paese dovrà mettere in campo per ripartire a livello economico e occupazionale. Ebbene la messa in sicurezza del nostro Paese, delle sue infrastrutture e del territorio deve essere una di queste priorità che il Governo deve mettere al centro della sua agenda politica. Non sono ammessi più ritardi. Si usi calcestruzzo e tondini per mettere in sicurezza la rete nazionale dei viadotti, e non per realizzare nuove autostrade o pedemontane. La ripartenza dell’Italia deve iniziare in primis dal suo territorio, tutelando al tempo stesso la vita delle persone, garantendo l’occupazione, puntando su semplificazioni e controlli e non su deregulation e far west>, così dichiara il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani.

<L’insegnamento del ponte Morandi non è servito evidentemente a nulla. Il ponte crollato oggi ad Albiano Magra, frazione del comune di Aulla in provincia di Massa-Carrara, era sotto osservazione. Stiamo parlando di un nodo cruciale nell’ambito degli spostamenti e dei trasporti e di un tratto strategico che collega la Toscana alla Liguria; senza contare che il ponte si trova in un contesto già critico per il dissesto idrogeologico e per altro di una zona sismica. Per fortuna il lockdown e l’isolamento forzato delle persone nelle proprie abitazioni per via dell’emergenza coronavirus ha evitato il verificarsi di una strage. La vera priorità per il nostro Paese deve essere la manutenzione delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio, non il realizzare grandi e inutili opere. Inoltre è fondamentale che vengano realizzati monitoraggi e controlli capillari su tutto il territorio nazionale> dichiarano Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana e Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria.

