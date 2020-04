Sono in atto i soccorsi per un incidente avvenuto verso le 12:40 sulla strada Aldo Moro. Sul posto l’ambulanza e la polizia locale. Inevitabili i rallentamenti per il traffico.

Il ferito è un uomo di 51 anni trasportato all’ospedale Villa scassi in codice giallo, di media gravità.



Mi piace: Mi piace Caricamento...