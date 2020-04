Esce di casa nonostante i Domiciliari e il decreto. Arrestato e sanzionato

I carabinieri lo hanno fermato per strada in via del Campasso

La scorsa nottata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, in via del Campasso, ha fermato per un controllo un cittadino straniero. Identificato in E.S., albanese di 23 anni, gravato da pregiudizi di polizia, è risultato sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Pertanto è stato arrestato per “evasione”. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente per la violazione alle prescrizioni delle misure di contenimento dell’epidemia.

