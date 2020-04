I pubblici esercizi Fiepet: “Noi, gli agnelli sacrificali di questa Pasqua”

Gli iscritti genovesi alla Fiept, la federazione dei pubblici esercizi iscritti all’associazione di via Balbi, scrivono una lettera aperta a chi governa il Paese e agli amministratori locali, mettendo nero su bianco tutto quello che si poteva fare e non si รจ fatto per salvare migliaia di piccole imprese

๐˜Š๐˜ข๐˜ณ๐˜ช ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช, ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ช, ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜—๐˜ข๐˜ด๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ท๐˜ฐ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜๐˜ฐ๐˜ช.

๐๐š๐ฌ๐ช๐ฎ๐š ๐žฬ€ ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€.

Oggi sono esattamente 28 giorni che le nostre serrande sono chiuse, e queste poche righe sono per spiegarvi quanto Vi sentiamo vicini in questo momento.

๐•๐จ๐ฅ๐ž๐ฏ๐š๐ฆ๐จ ๐ข๐ง๐ง๐š๐ง๐ณ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐š๐ซ๐ž per esservi premurati per la nostra salute, senza neanche averci avvisato, magari due giorni prima, cosรฌ da salvare qualche prodotto deperibile.

๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ per non aver bloccato il pagamento delle nostre utenze, per non averci dato garanzia che lo sfratto non arriverร , e per averci fatto capire per lโ€™ennesima volta che le nostre piccole aziende sono sempre un gradino sotto le proprietร immobiliari.

๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ per averci fatto passare la notte insonne a cercare di prendere i 600 euro, senza chiedrVi se fossimo chiusi e se avessimo figli. Dโ€™altronde, cosa avevamo da fare?

๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ per aver pensato ad incentivare acquisti nella G.D.O, e aver deciso che un assembramento li, per comprare una colomba, รจ a norma di legge, ma nel bar pasticceria no.

๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ per averci detto che darai la possibilitร a tutti di indebitarsi per ripartire, come se gli anni passati fossero stati facili.

๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ per non volerci ancora ricalcolare la spazzatura come magazzino.(Categoria Tari – 3)

๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ per esserti ricordato dei professionisti, quando si tratta di stoppare il mutuo sulla prima casa, di noi perรฒ non cโ€™era traccia. Saremo forse piรน ricchi dei notai, chissร .

Ma soprattutto, grazie per l’illusione del sogno, americano o nord europeo, ancora non lโ€™abbiamo capito, che ci avete dato negli ultimi 15 anni.

๐—–๐—ผ๐—ป ๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, ๐˜€๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ, โ€œ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎโ€. ๐—”๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐˜€๐˜‚๐˜๐—ผ ๐˜€๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฒ.

Sappiamo benissimo che nessuno ha la bacchetta magica, che prima penseremo alla salute e poi all’economia.

๐— ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฎ๐˜€๐—พ๐˜‚๐—ฎ, ๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐˜€๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ, ๐—ป๐—ผ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—นโ€™๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐˜€๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฒ. Ma chissร , forse avere un bar, un ristorante, una gelateria, una pasticceria, รจ un peccato originale, da espiare ogni mattina, alzando la serranda?

Qualcosa va cambiato nelle regole a monte e questo, almeno per noi, รจ il momento. La fase 2 per noi รจ ancora un miraggio. โ€œSarete gli ultimiโ€ รจ giร stato detto.

๐— ๐—ฎ ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐˜‚๐—ป ๐—ฎ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ผ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ, ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ, ๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ผ, ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎ ๐˜€๐—ถฬ€, ๐—ฑ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ.

Una felice, per quanto possibile, Pasqua di Resurrezione a tutti.

๐˜๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ ๐˜๐˜๐˜Œ๐˜—๐˜Œ๐˜› ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข

