La distribuzione delle mascherine comincerà venerdì

Lo ha detto l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone

<Arriveranno 2 milioni di mascherine a casa di tutti i cittadini liguri – ha detto Giampedrone nel corso della conferenza stampa di bilancio della giornata -. Nella notte di Pasqua partiranno per Genova altri 2 milioni di mascherina>.

<Avere la mascherina – ha proseguito l’assessore – non vuole dire che si può fare quello che si vuole. In questo fine settimana bisogna insistere con i comportamenti virtuosi per evitare di vanificare la fatica fatta fino ad ora>.

