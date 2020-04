Covid-19: aumentano i positivi, diminuiscono gli ospedalizzati

Ammontano a 3923 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 151 in più rispetto a ieri. 1046 i tamponi nelle 24 ore (in totale 16.579). L’incidenza media di positivi tra i sottoposti al test è circa del 15% negli ultimi 5 giorni.

data nº tamponi nº positivi % positivi 3 aprile 865 131 15,14 4 aprile 1153 193 16,73 5 aprile 960 229 23,85 6 aprile 846 41 4,84 7 aprile 1046 151 14,43 TOTALE 4.870 745

Sono 620 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (25 più di ieri).

Sono al domicilio 1964 persone (152 più di ieri), clinicamente guarite (è il modo in cui la sanità regionale chiama le persone inviate a casa alle cure, che restano positive) 713 persone (56 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 212 (32 più di ieri)

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1246 sono gli ospedalizzati (57 in meno di ieri), di cui 156 in terapia intensiva (6 meno di ieri) così suddivisi:

• Asl 1 – 202 (di cui 23 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 166 (di cui 27 in terapia intensiva)

• San Martino – 309 (di cui 38 in terapia intensiva)

• Evangelico – 58 (di cui 6 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 151 (di cui 13 in terapia intensiva)

• Gaslini – 2

• Asl 3 Villa Scassi – 178 (di cui 23 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

• Asl 3 Micone – 3

• Asl 4 – 64 (di cui 9 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 108 (di cui 17 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 3118, così suddivise:

• Asl 1 – 726

• Asl 2 – 704

• Asl 3 – 893

• Asl 4 – 389

• Asl 5 – 406

