Genova, sempre peggio: lunedì traffico +11%. Bucci: “Inaspriremo i controlli”

Il Sindaco : <Sono veramente deluso. Bisogna stare a casa! Corriamo il rischio che il contagio riprenda forza>

Saranno stati, forse, i primi, timidissimi segnali positivi. Morti ce ne sono sempre tanti e i contagi continuano, ma qualcuno comincia a uscire dai reparti di Rianimazione. Fatto sta che venerdì e sabato il traffico è aumentato del 6%, domenica del 5 e ieri, lunedì, ben dell’11%. Non rispettare le regole significa far camminare il contagio, dargli gambe per raggiungere le persone più deboli, quasi sempre anziane, proprio come le tante che hanno già perso la vita. Vuole dire anche posticipare la fine del lockdown e togliere ogni giorno un po’ più di speranza alle imprese.

