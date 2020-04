Croce Bianca Genovse, mascherine in regalo, via alle consegne in segway e monoruota

7 Aprile 2020

7 Aprile 2020 Cronaca I residenti di Foce, Carignano, Portoria, Albaro e San Martino hanno potuto richiederle fino alle 23.59 di ieri, 6 aprile. In 48 ore si sono registrate più di 750 e-mail, ben oltre la scorta di mascherine disponibile È iniziata oggi pomeriggio (7 aprile) la distribuzione delle mascherine donate alla cittadinanza dalla Croce Bianca Genovese, con le prime 100 consegne effettuate in Albaro anche mediante monoruota e segway. Ogni famiglia ha ricevuto 3 mascherine.

Questo boom di richieste ha reso necessaria la creazione di una task-force con 4 postazioni h12 per gestire la distribuzione capillare, che proseguirà nei prossimi giorni parallelamente alla consegna delle uova pasquali prevista dal 9 aprile, oltre a spesa e farmaci a domicilio. Condividi: E-mail

