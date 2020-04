Aveva rubato nella cassetta del benzinaio, denunciato dai carabinieri

Le immagini delle telecamere hanno consentito l’identificazione di un 42enne pluripregiudicato

Nello scorso mese di febbraio, uno sconosciuto, presso un distributore di benzina di via Struppa, dopo aver effettuato rifornimento alla propria autovettura, approfittando di un attimo di distrazione del gestore, aveva rbato da una cassetta, posta sopra l’erogatore, la somma di 50 euro, per poi dileguandosi. In mattinata, i Carabinieri della Stazione di Molassana, dopo aver visionato le riprese del sistema di video sorveglianza, identificato l’autore del furto in A.R. di 42 enne, gravato da pregiudizi di polizia, lo deferivano in stato di libertà per “furto aggravato”.

