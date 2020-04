Troppi a spasso per la città senza motivo, 70 sanzioni della Polizia locale

Sono state 722 le persone controllate effettuati dai cantuné nel corso della giornata. Controllati anche 59 esercizi commerciali

Segnalazioni ci sono giunte in giornata dalla zona del Righi e del Fasce dove, nonostante la raccomandazione e delle ordinanze delle istituzioni, molte persone si sono spostate per prendere una boccata d’aria. La polizia locale ha passato al setaccio la città per risolvere problemi di assembramenti che potrebbero essere causa di trasmissione del contagio.

Molta gente ci è stata segnalata anche a Carignano e nel centro storico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...