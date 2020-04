Sui tetti di vico Casana si esibisce il gruppo “L’ultimodeimieicani”. L’applauso dei vicoli

E al termine di ogni canzone, scatta l’applauso, che si alza dai palazzi del centro storico







L’ultimodeimieicani è una band musicale nata nel 2014 a Genova.

Il progetto nasce dall’esperienza artistica di Beniamino Parodi, Rachid Bouchabla (batterista degli Ex-Otago) e Stefano Pulcini nella saletta musicale del Centro Sociale Buridda.

In un secondo momento entra nel gruppo Lorenzo Olcese portando con sé nuovi testi e canzoni.

Cominciano allora i primi concerti per i locali della città senza ancora un vero e proprio nome.

Nel 2015 la svolta: entra nel gruppo la chitarra di Pietro Bonuzzi e, dopo una magica serata difronte alla chiesa di San Nicola, arriva il nuovo e attuale nome.

Con una formazione solida ed energica la band registra i suoi due primi singoli presso lo studio musicale di Andrea Bissolotti, il quale “ha creduto in noi quando ancora nessuno ci cagava”.

Nel 2016, dopo una serie di piccoli concerti e un duro lavoro di creazione, L’ultimodeimieicani registra il suo primo EP “In moto senza casco” presso lo Studio Greenfog di Mattia Cominotto. Il disco è stampato in 300 copie e disponibile su tutti i digital store.



Foto di Luca Fazio

