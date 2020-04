A Pasqua un concerto di musica sacra in Cattedrale trasmesso in tv e in streaming

5 Aprile 2020

5 Aprile 2020 Cosa fare a Genova Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura della Regione Ilaria Cavo. Protagonista il tenore genovese Francesco Meli con alcuni colleghi Lo spettacolo inizierà in cattedrale dopo la messa e dopo la benedizione in mondovisione di Papa Francesco, verso le 12:30. Lo spettacolo consisterà in un’ora di musica sacra intervallata dalla lettura di alcuni brani del Vangelo e sarà concluso dal saluto del cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati