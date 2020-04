La chiusura al traffico è prevista intorno alle ore 14.00

Per permettere il varo dell’ultimo carter laterale della Spalla di ponente del nuovo Viadotto Polcevera sarà necessario interrompere la circolazione al traffico in corso Perrone anche oggi pomeriggio, per circa trenta minuti.

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti sul canale di Telegram del Comune di Genova (qui il link per registrarsi al servizio).

Questa mattina tra le 9.15 e le 9.30 è stato varato un altro carter

