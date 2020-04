Comune, ecco come chiedere il buono spesa

Da venerdì 3 aprile 2020 i cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure legate all’emergenza Covid-19, potranno fare richiesta di buoni spesa previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale Angelo Borrelli, tramite il sito del Comune di Genova.

Il modulo di richiesta dovrà essere compilato solo on line sul sito del Comune di Genova ( www.comune.genova.it ) e si baserà su un’autocertificazione.

I richiedenti devono risiedere nel Comune di Genova e la composizione del nucleo deve corrispondere ai residenti dell’indirizzo dichiarato.

In coerenza con l’Ordinanza n. 658, il contributo viene erogato prioritariamente alle persone che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es Reddito o Pensione di Cittadinanza, Reddito di inclusione, Bonus 600 euro…).

Ulteriori criteri di priorità, definiti dal Comune di Genova, sono la presenza di minorenni o disabili presenti nel nucleo familiare.

Il buono potrà essere speso presso tutti gli esercizi commerciali di alimentari il cui elenco verrà indicato sul sito del Comune, e avrà il valore di euro 100 a componente familiare.

Le domande dovranno essere presentate entro il 6 aprile 2020.

L’erogazione del buono spesa avverrà secondo le modalità indicate successivamente ai beneficiari.

Chiunque abbia difficoltà a compilare la domanda on line potrà rivolgersi telefonicamente al numero 010-5574500 o alle Associazione del Terzo Settore che saranno indicate sul sito del Comune, le quali potranno inviare la domanda al posto del richiedente.

Si indicano di seguito i requisiti che dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della domanda che dovrà avvenire esclusivamente mediante il modulo on line:

che il proprio nucleo familiare è in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza COVID-19 che ha determinato una perdita/riduzione delle entrate della famiglia.

[ ] numero componenti del nucleo famigliare residenti nel Comune di Genova, compreso il dichiarante (indicare numero);

[ ] di cui minorenni (non compiuto il 18esimo anno d’età (indicare numero);

[ ] di cui con disabilità (L 104/92 art 3 comma 3, disturbi dello spettro autistico, sindrome di Down) (indicare numero);

numero [ ] dei componente del nucleo familiare percepisce altro sostegno al reddito, erogato da un Ente pubblico come cassa integrazione, NASpI, DISS-COLL, Reddito o Pensione di Cittadinanza, Reddito di inclusione, Bonus 600 euro (indicare numero).

