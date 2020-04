Incidente auto-scooter in corso Saffi, all’angolo con via Fiodoor. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. La persona, soccorsa in codice rosso dalla 118 è stata trasportata al pronto soccorso. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto la polizia locale del primo distretto e del reparto specialistico dell’infortunistica che sta effettuando i rilievi e dovrà ricostruire la dinamica. La strada è attualmente bloccata proprio per i rilievi.





Mi piace: Mi piace Caricamento...