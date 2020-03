Bimbi oncologici, salta la vendita in piazza delle uova. Ma si può aiutare lo stesso

Abeo: <Le uova di Pasqua possono essere recapitate a casa se se ne acquistano almeno 12 o si può effettuare una donazione>. Ecco come

<L’emergenza coronavirus sta colpendo anche il mondo del volontariato. Noi di Abeo Liguria, Associazione Bambino Emopatico Oncologico che si occupa delle famiglie e dei piccoli pazienti del Gaslini di Genova siamo in difficoltà> lo dice il presidente Francesco Massa

<Uno dei sostegni principali alle nostre attività dipende dalla vendita delle “Uova Solidali”: ottimo cioccolato al latte o fondente – prosegue Massa -. Nel periodo pasquale solitamente si potevano trovare al Gazebo di piazza De Ferrari e tanta solidarietà la troviamo da sempre anche nelle scuole e nelle aziende che però sono chiuse. Abeo Liguria da 38 anni accoglie le famiglie dei bambini malati di tumori e leucemie in cura all’Istituto Gaslini di Genova. Molti dei piccoli pazienti infatti vengono da fuori Genova, da ogni parte d’Italia e dall’estero. Nel periodo delle cure i bimbi stanno tanti mesi lontani da papà, fratelli, sorelle, nonni e tutti gli affetti più cari. Abeo mette a disposizione dei bambini e delle loro famiglie 15 appartamentini, dove vivere durante il periodo delle cure, la cui durata varia da 6 mesi a periodi di 1, 2 anni. In questa fase emergenziale le famiglie hanno ancora più bisogno di sostegno materiale e morale. Con questo appello vorremmo far sapere che noi ci siamo e che le nostre uova sono a disposizione di coloro che vorranno darci una mano. Per ordini di almeno una scatola (12 uova) possiamo organizzare la consegna con le migliori e più sicure modalità; chi volesse aiutarci può fare comunque una donazione e a fine emergenza metteremo a disposizione le uova di finissimo cioccolato. Noi stiamo continuando la nostra attività ma voi non fateci mancare la vostra solidarietà. Abbiamo davvero bisogno di tutti! Contatti e info su https://uovadipasquasolidaligenova.it/ o il cell. dedicato alla campagna 3938104758>.

