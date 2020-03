Questa mattina, in zona Gavette, è scappato spaventato all’inverosimile da un capriolo che è entrato nel giardino di casa e poi ritrovato la via di fuga verso il boschetto

<Il gattone, Ernesto, si è dato alla fuga – dice La Deb -. Spero torni in autonomia. Ma se lo vedeste fatemelo sapere, sono piuttosto preoccupata. È abituato ad uscire ed a girovagare in zona, il vicinato lo conosce. Ma mai si è spaventato come stamattina>.

Chi lo vedesse può contattare LaDeb su fb o il numero 3921680010 .

