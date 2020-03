Morto un membro dell’equipaggio della Msc Opera

Positivi e isolati altri 4 membri dell’equipaggio, di cui uno in peggioramento. Presto potrebbe essere deciso il ricovero.

Msc Opera è in porto con, a bordo, soltanto l’equipaggio. Per la Sanità marittima è “contaminata” dal momento in cui il marittimo deceduto è stato riconosciuto positivo.

È deceduto questa notte un membro dell’equipaggio della nave Opera di MSC, presente da alcuni giorni nel porto di Genova, che era stato ricoverato all’ospedale Galliera perché positivo al coronavirus.

In copertina: Msc opera al suo arrivo a Genova qualche giorno fa

