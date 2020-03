Covid, boom di contagiati: +226. Il trend risale con decisione

Ieri 19 deceduti in Liguria (377 dall’inizio dell’epidemia) I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 52, 9 più di ieri

Sono 2645 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 226 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1243 sono gli ospedalizzati, di cui 166 in terapia intensiva (ieri erano rispettivamente 1198 e 167, venerdì 1180 e 157). Sono al domicilio 1034 persone (148 in più di ieri), “clinicamente guariti” (il modo in cui la sanità ligure chiama i malati ancora positivi non più in condizioni critiche che continuano a casa le terapie) 368 pazienti, 33 più di ieri.

I 1243 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl1 – 205 (22 in terapia intensiva)

• Asl2 – 167 (31 in terapia intensiva)

• San Martino – 270 (43 in terapia intensiva)

• Evangelico – 66 (8 in terapia intensiva)

• Galliera – 140 (17 in terapia intensiva)

• Asl3 Villa Scassi – 192 (21 in terapia intensiva)

• Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 6

• Asl4 – 68 (9 in terapia intensiva)

• Asl5 – 129 (15 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 3334, così suddivise:

• Asl 1 – 731

• Asl 2 – 739

• Asl 3 – 865

• Asl 4 – 361

• Asl 5 – 638

I decessi di oggi negli ospedali genovesi

Galliera

Uomo, 79 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 15.05 del 27 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 81 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 15.55 del 27 marzo, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbità.

Uomo, 73 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 16.40 del 27 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 77 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 08.00 del 28 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Donna, 67 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 09.05 del 28 marzo, ricoverata presso S.C. Rianimazione, con comorbità.

Donna, 79 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 11.58 del 28 marzo, ricoverata presso Pronto Soccorso, con comorbità.

Ospedale Villa Scassi

Uomo di 71 anni ricoverato il 27.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

Uomo di 77 anni ricoverato il 02.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

Donna di 62 anni ricoverata il 23.3.2020 nel reparto Unità di Crisi Covid DEA con comorbilità

Uomo di 82 anni ricoverato il 24.3.2020 nel reparto di PS/OBI con comorbidità

Uomo di 83 anni ricoverato il 28.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

Ospedale Gallino

Uomo di 96 anni ricoverato il 17.3.2020 nel reparto di Medicina Gallino proveniente da reparto di Medicina Villa Scassi con comorbidità

San Martino

Un paziente nato in provincia di Piacenza e residente a Genova di 86 anni, presso il Padiglione 12, ieri in tarda serata.

Un paziente nato in provincia di Parma e residente a Recco di 92 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, ieri sera alle 22.35.

Un paziente nato in provincia di Siena e residente a Genova di 83 anni, presso il Padiglione 12, ieri sera alle 21:30.

Ad ora sono 38 i ricoverati in Malattie Infettive, 42 nelle 3 rianimazioni del San Martino, a cui si aggiungono 7 pazienti in sub intensiva, 29 al Padiglione 10, 86 al Padiglione 12, 24 al 5° piano della palazzina laboratori, 48 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 9 al Maragliano.

