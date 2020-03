Code ordinate, con distanze di sicurezza rispettate, davanti ai supermercati per la spesa. Sono in molti a farla con cadenza settimanale nonostante i più siano a casa dal lavoro tutta la settimana. Nel video sotto: il Basko di Molassana. Tutti hanno le mascherine. Tutti stanno distanti. Tutto si svolge in religioso silenzio, il silenzio della paura.

