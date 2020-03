Auto vola nel dirupo in via Bartolomeo Bianco. I soccorsi al guidatore

A mezzanotte l’intervento di vigili del fuoco e polizia locale. L’incidente sarebbe stato causato dalla rottura dei freni del veicolo

Il guidatore era cosciente al momento in cui è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso.

Sul posto, i vigili del fuoco hanno recuperato l’auto con la gru mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire le cause dell’incidente e ha chiuso la strada (a monte dei quartieri di San Teodoro e del Lagaccio) il tempo necessario per permettere ai mezzi dei Vvf di operare.











Mi piace: Mi piace Caricamento...