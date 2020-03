La Croce Bianca genovese produce video multi lingue per spiegare il Covid agli stranieri

Le informazioni in francese, tedesco, spagnolo, arabo, albanese, inglese e bengalese. I video illustrano le misure di prevenzione raccomandate dal Ministero della Salute italiano nonché la gestione dell’emergenza quotidiana relativa al trasporto di pazienti potenzialmente infetti

La Croce Bianca Genovese, tramite il progetto “OneWorLd” realizzato grazie alla cooperazione tra i volontari del Gruppo Giovani “YoungER” e il Team Comunicazione, ha prodotto una serie di video multi-lingue che illustrano le misure di prevenzione raccomandate dal Ministero della Salute italiano nonché la gestione dell’emergenza quotidiana relativa al trasporto di pazienti potenzialmente infetti. La creazione è stata resa possibile grazie alla multi-culturalità e alle differenti provenienze dei volontari appartenenti alla P.A. Croce Bianca Genovese.



Questi contenuti sono stati realizzati nella speranza di risultare utili sia per le persone di differenti nazionalità residenti in Italia, sia per gli italiani all’estero, sia per gli stranieri di altri paesi affinché possano venire a conoscenza della situazione italiana.

I video, oltre che essere stati pubblicati sul canale YouTube CBG e sui profili social, sono stati inviati alle maggiori testate e televisioni dei relativi paesi nonché alle Ambasciate e ai Consolati.

Riportiamo di seguito i link dei video finora pubblicati (francese, tedesco, spagnolo, arabo, albanese, inglese e bengalese):

Progetto OneWorLd: L’urgence du coronavirus racontée par des secouristes d’ambulance italiens. https://youtu.be/gsxWLbnaeaI

Progetto OneWorLd: Der von italienischen Rettungskräften gemeldete Coronavirus-Notfall. https://youtu.be/gaY_DShg470

Progetto OneWorLd: Los procedimientos anti-contagio en Italia de parte de los soccoristas de ambulancia. https://youtu.be/ZL4BbvVEwYo

Progetto OneWorLd: حالة الطوارئ لفيروس كرونا يرويها رجال الإسعاف الايطالي https://youtu.be/Z6w5Mud2R6w

Progetto OneWorLd: Urgjenca e koronavirusit, rrëfyer nga personeli i ambulancave italiane. https://youtu.be/KsT8dcFTSdU

Progetto OneWorLd: The coronavirus emergency told by the 911 Italian rescuers. https://youtu.be/6tfuvytZe78

Progetto OneWorLd: করোনাভাইরাস জরুরী অবস্থাটি অ্যাম্বুলেন্স উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন https://youtu.be/e1jqvRwlRIM



Sono in lavorazione ulteriori lingue tra cui il greco, il nigeriano, il cinese e un’edizione speciale in genovese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...