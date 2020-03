Toti: “No al cambio degli orari dei supermercati e alla chiusura di domenica”

Il presidente della Regione: <Ne abbiamo discusso anche con i sindaci, causerebbe una concentrazione negli orari di chiusura ridotti>. Poi: <Conte ha promesso un decreto nazionale sulle aree di assembramento, ma se non dovesse arrivare entro domenica prorogheremo la nostra ordinanza con modulazione tra giorni feriali e giorni festivi>

<Il problema non è per quanto stanno aperti negozi e supermercati, ma quanto ci si concentra> ha detto Toti.

Quanto all’ordinanza di chiusura di alcune zone della città, Toti ha detto che il premier Giuseppe Conte ha promesso un decreto nazionale, <ma se non arrivasse – ha aggiunto – prorogheremo la nostra ordinanza>

