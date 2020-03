Meccanico fai da te con la macchina smontata: denunciato per il decreto Covid

I poliziotti gli chiedono cosa stia facendo e lui, candido, risponde che sta sostituendo il motore dell’auto

Ieri mattina alle 10.00, via Pionieri Aviatori d’Italia: un 25enne residente nel centro storico è stato notato all’interno della Marina Genova Aeroporto (a Sestri) intento a riparare un veicolo in sosta smontato in più parti. I poliziotti gli chiedono cosa sta facendo e lui risponde che sta sostituendo il motore alla sua auto con un altro precedentemente acquistato e trasportato sul posto. Denunciato

