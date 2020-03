Ruba in ristorante chiuso in via Cavallotti, pizzicato durante i controlli Covid

A passeggio in via Isonzo, ha anche consegnato 4 grammi di sostanza oppiacea ai poliziotti che lo hanno riconosciuto grazie ai video delle telecamere di sorveglianza

Ieri, alle 13.30, in via Felice Cavallotti: i poliziotti dell’U.P.G. intervengono per un furto presso un ristorante. Il titolare fornisce le immagini delle telecamere in cui si vede chiaramente l’intrusione nel locale attraverso la forzatura della porta. Alle successive ore 15,30 gli stessi poliziotti riconoscono il ladro che passeggia in via Isonzo. Lo fermano e lui dichiara di avere 4 dosi di sostanza oppiacea per un totale di 4 gr. addosso e ammette il furto della mattina indicando dove ha nascosto il cacciavite usato per scassinare la porta. Denunciato per il furto, per l’inosservanza alle norme anticontagio e sanzionato per lo stupefacente.

