Ex Ilva, i lavoratori: “Mancano pulizia e mascherine. Pronti a denunciare Mittal”

Il comitato per l’attuazione del protocollo Covid: <Mancanza di mascherine e riutilizzo di quelle vecchie. Personale richiamato al lavoro in reparti dove non sono state effettuate le pulizie. Ricorreremo all’autorità giudiziaria>

Il Comitato applicazione protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. ha effettuato un sopralluogo verificando la pulizia effettuata dalla ditta Pellegrini nei reparti ELT2, TOC lato Savona, Linee di taglio latta, spogliatoio generale ed impianti marittimi.

<Il personale della ditta Pellegrini che lavora in mensa non utilizzava mascherine – scrive -. Abbiamo segnalato questa condizione ai responsabili. Abbiamo anche manifestato il nostro dissenso rientro di personale anche minimo in azienda per limitare la circolazione e quindi la diffusione del contagio del Covid-19, come prevede la legge. Abbiamo ribadito la gravità della mancanza di mascherine e il fatto che lavoratori utilizzino le stesse per più giorni. Nonostante questo, l’azienda richiamato al lavoro di personale in altri reparti in cui non sono state avviate le pulizie e mancano le mascherine. In assenza di pulizie effettuate e di mascherine, i lavoratori hanno abbandonato la loro postazione di lavoro. Vogliamo denunciare questo stato di cose all’interno dello stabilimento all’autorità giudiziaria. Riteniamo la situazione è grave e richiediamo l’intervento degli organismi preposti alla tutela della salute pubblica>.

