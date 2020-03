Si spacciano per venditori di mascherine e fumano crack sulle scale, denunciati dalla polizia

Nel condominio dove avevano suonato alle porte dei residenti trovata anche una pipa da crack. L’uomo aveva con sé anche un coltello con una lama da 18 centimetri con cui aveva appena manipolato lo stupefacente

Sabato, ore 18.30: la volante del Commissariato Pre’ è stata inviata in piazza Ferreira (Oregina bassa, poco sopra a Principe) dopo che alcuni cittadini hanno segnalato due persone sconosciute all’interno di uno stabile che suonano alle porte dei residenti spacciandosi come venditori di mascherine. I poliziotti intervengono subito e trovano due genovesi, un uomo di 39 anni ed una donna di 36 all’interno del portone. Entrambi sono molto nervosi e farfugliano qualcosa per giustificare la loro presenza. Negli slip lui ha un coltello a serramanico la cui lama, lunga 18 cm, è ancora sporca di sostanza stupefacente. Anche nell’aria si sente ancora uno strano odore di bruciato e gli agenti, dopo un breve controllo, trovano una pipa da crack artigianale ancora fumante. Denunciati entrambi per l’inosservanza al nuovo decreto, lui anche per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...